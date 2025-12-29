scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 29 December 2025: वचन न दें, फोकस बनाए रखें

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 29 December 2025: आज इन्हें मित्रों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. यात्रा की संभावना है. व्यक्तिगत मामले हितकर रहेंगे. संकोच कम होगा.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5
29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन किस्मत की चाल को बेहतर बनाए रखने वाला है. पेशेवर मोर्चां पर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण योजनाएं गति लेंगी. विविध मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समन्वय से आगे बढ़ेंगे. बड़ों का साथ बना रहेगा. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति चतुराई से हर समस्या का हल निकाल लेते हैं. सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें मित्रों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. यात्रा की संभावना है. व्यक्तिगत मामले हितकर रहेंगे. संकोच कम होगा.


मनी मुद्रा- कामकाजी परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. पेशेवर संबंधों को बल मिलेगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मौके बनेंगे. सूझबूझ व सामर्थ्य बढ़ेगी. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. पद प्रतिष्ठा और लक्ष्य पर ध्यान देंगे.


पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों में शुभता बनी रहेगी. सभी के साथ संपर्क संचार संवारेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बेहतर रहेंगे. मिठास बनाए रखेंगे. स्वजन पक्ष में रहेंगे. विशेष के प्रति झुकाव अनुभव करेंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंंगे. सहजता बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

सुविधा संसाधन बल पाएंगे, स्मार्टनेस बढाएंगे
संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे, तालमेल बढ़ाएंगे
प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे, करीबी सहयोग रखेंगे
श्रमशील रहेंगे, सकारात्मकता बढ़ेगी
संकोच बना रह सकता है, ठगों से दूरी रखें

हेल्थ एंड लिविंग- सेहत सुधार पाएगी. विविध मामलों में गति आएगी. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा होगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8
फेवरेट कलर- स्काई ब्लू
एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. वचन न दें. फोकस बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement