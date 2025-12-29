Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 December 2025: संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे, तालमेल बढ़ाएंगे

नंबर 3

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण है. विभिन्न मामलों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. कामकाजी संबंध साधारण रहेंगे. करीबी संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्योंं में सहज गति रखें. लक्ष्य समय से पूरे करें. पहल की कोशिश से बचें. करीबियों से सहकार सहयोग की स्थिति बनाए रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परिवार की रीढ़ होते हैं. इनके आदर्श व्यवहार को सभी अपनाते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. परिचितों से मेलजोल बढ़ाएं. करियर कारोबार में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. संकोच का भाव बना रहेगा.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत मिलाजुला रहेगा. पेशेवर सहज समर्थन बनाए रहेंगे. ऊर्जा उत्साह और अनुशासन पर फोकस बना रहेगा. जिम्मेदारों की अनदेखी नहीं करें. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर अवसर का लाभ उठाएं. सबको साथ लेकर चलें. आपसी विश्वास बढ़ाएं. प्रबंधन व संतुलन से आगे बढ़ें.

पर्सनल लाइफ- घरेलु विषयों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों में फोकस बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. परिजनों का विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में पहल से बचेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. तालमेल बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रयासों में रुटीन बनाए रहेंगे. जीवन स्तर भव्य रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. सुख और मनोबल बढ़ाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- ठगों से बचें. धोखेबाजों से सतर्क रहें. अनुशासन बढ़ाएं. लापरवाही न करें.

