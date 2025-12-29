Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 29 December 2025: प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे, करीबी सहयोग रखेंगे

नंबर 2

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता का संकेतक है. बहुमुखी प्रतिभा परिणाम और पद प्रतिष्ठा संवारेंगे. कार्य व्यापार से सभी को प्रभावित करेंगे. उच्च प्रदर्शन में मदद मिलेगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास बना रहेगा. विभिन्न मामलों में लाभ एवं संवार बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. हितलाभ बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. चंद्रमा के अंक 2 का व्यक्ति सब के साथ बेहतर संबंध रखता है. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बढ़ा़ना है. निजी विषयों में सूझबूझ से आगे बढेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में मित्रों की मदद मिलेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. चहुंओर अपेक्षित स्थिति रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में अनुकूलता बढ़ेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सक्रियता और साहस बढ़ेगा. पेशेवर प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. करीबी सहयोग रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखेंगे. बड़ों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद में सुधार रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. अनुकूलता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेंगे. प्रेम में पहल का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी प्रसन्न रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सुखद परिणाम बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर्स- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- जिद त्यागें. दिखावे में न आएं. बहस से बचें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----