Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 December 2025: श्रमशील रहेंगे, सकारात्मकता बढ़ेगी

नंबर 1

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने वाला है. पेशेवरता और अनुभव का लाभ मिलेगा. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. वांछित राह बनाने में सफल होंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. क्षमता प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सहजता से कार्य करते रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. शुभता समन्वय बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति के सहयोगी व्यवहार के सभी प्रशंसक होते हैं. आकर्षण बनाए रखते हैं. निर्णय लेने की क्षमता होती है. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. सभी क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- वरिष्ठों से तालमेल रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संवाद चर्चा में सजग रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थान बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ से काम निकालेंगे. करियर व्यवसाय में रुचि रहेगी. श्रमशील रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सहज वाजावरण रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. प्रेम पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. निजी संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधाओं में वृद्धि होगी. निर्णय में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- जोखिम उठाने से बचें. भ्रम व भय त्यागें. संवेदनशीलता बनाए रखें.

---- समाप्त ----