Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 9 वाले कार्यों को गति देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 9

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मंगलकारी परिणाम देने में मददगार है. कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा. साहस पराक्रम से उचित दिशा में गति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुशासन बढ़ा हुआ रहेगा. मान सम्मान बनाए रहेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएंगे. बड़ों का साथ पाएंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हर परिस्थिति में संघर्ष की क्षमता बनाए रखते हैं. साहसी व सक्रिय होते है. आज इन्हें मित्रों का समर्थन मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना है. व्यक्तिगत हितकर रहेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में स्मार्टनेस बढाएंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. पेशेवरों से भेंट के अवसर रहेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यों को गति देंगे. कारोबारी विस्तार के मौके बनेंगे. सूझबूझ व सामर्थ्य बढ़ेगी. जिम्मेदारी निभाएंगे. वरिष्ठ व मित्र सहयोगी होंगे. बजट रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक वातावरण में शुभता का संचार रहेगा. प्रेम में मिठास बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषय संवार पाएंगे. स्वजन पक्ष में रहेंगे. झुकाव अनुभव करेंगे. बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. जिद न करें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सेहत सुधार पर बनी रहेगी. विविध मामलों में संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन व मनोबल बना होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- वचन निभाएं. कामकाज पर ध्यान दें. तैयारी व फोकस रखें.

---- समाप्त ----