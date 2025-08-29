scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 8 वाले वादा पूरा करेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 29 August 2025: पद प्रतिष्ठा प्रभाव बने रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर लाभ के अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्य में हड़बड़ी न करें. बहस से बचें. रुटीन नियंत्रित रखें. वार्ता के अवसर भुनाएं.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सुख समृद्धि बनाए रखने वाला है. बड़ों व करीबियों की सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था विश्वास पर बल बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी लाएंगे. लक्ष्य समय से पूरे करने की कोशिश होगी. सबके सहयोग से उचित दिशा में गति लेंगे. कामकाजी स्थिति को साधेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. नीति नियमों का ध्यान रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति छोटे विषयों में उलझने से बचते हैं. अत्यधिक चिंतनशील होते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. परिचितों से मेलजोल बढ़ाएं. अनुकूलन बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहज संतुलन रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बने रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर लाभ के अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्य में हड़बड़ी न करें. बहस से बचें. रुटीन नियंत्रित रखें. वार्ता के अवसर भुनाएं.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. अपनों से प्रेम स्नेह बनाए रहेंगे. सामंजस्यता को बल मिलेगा. मन के मामलों में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. भेंट में सफल होंगे. सगे संबंधियां का साथ देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले कार्यों को गति देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
मूलांक 6 वाले निर्णय लेने में सहज रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वालों के रिश्तों में शुभता बढ़ेगी, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वालों का खानपान आकर्षक रहेगा, निसंकोच बढ़ते रहेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- वादा पूरा करेंगे. धर्म धैर्य से काम लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.
 
फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

Advertisement

एलर्ट्स- अनुशासन बढ़ाएं. रुटीन संवारें. लापरवाही न दिखाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement