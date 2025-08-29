scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 7 वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 29 August 2025: बड़प्पन बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का हित में रहेगी. रिश्तेदारी संवार पाएगी.

seven horoscope
नंबर 7
29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभता का संचार बनाए रखेगा. करियर व्यापार अपेक्षित गति से बढ़त पर रहेगा. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. रहन सहन की शैली आकर्षक रहेगी. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के लक्ष्य अक्सर दुनियावी होते हैं. अच्छे से जीवन जीने में अधिक विश्वास रखते हैं. स्वकेंद्रित व्यवहार होता है. आज इन्हें करियर व्यापार में उच्चता के प्रयास बढ़ाना है. सूझबूझ से कार्य संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पाने व संवारने पर जोर रहेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. पेशेवरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ लेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. प्रियजनों की खुशी ख्याल रखेंगे. अन्य को भेंट उपहार देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का हित में रहेगी. रिश्तेदारी संवार पाएगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण में शुभता रहेगी. हर्ष आनंद से रहेंगे. भव्यता और भरोसा बढ़ेगा. नियम अनुपालन रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार पाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- अन्य को कमतर न समझें. द्वेष से बचें. वादा वचन निभाएं.

---- समाप्त ----
