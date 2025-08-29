Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 6 वाले निर्णय लेने में सहज रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

नंबर 6

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभकर है. संवाद चर्चा में सजग रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों को सूझबूझ से बढ़ाएंगे. का्रर्यक्षेत्र में निरंतरता व अनुकूलता रहेगी. आर्थिक एवं वाणिज्यिक नीति नियम अपनाएं. अनुशासन और अनुपालन बना रहेगा. करीबियों का साथ रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी मामलों में उचित प्रयास बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लोगों को आधुनिकता से जोड़ने में अधिक प्रभावी होते हैं. साधारण को सुंदर बनाने का गुण रखते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने सीख सलाह बनाए रखना है. कार्यों में सरलता रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक परिणाम सहज बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाने पर जोर होगा. नवाचार में अनुभव का लाभ उठाएंगे. करियर व्यवसाय में रुचि बनी रहेगी. पेशेवर मित्रों और समकक्षों की मदद मिलेगी. श्रमशील रहेंगे. उत्साह सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सहज समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में शुभ संस्कार बने रहेंगे. सुख का संचार रहेगा. भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. निजी संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

अलर्ट्स- सजगता बनाए रहें. प्रलोभन से दूर रहें. भव्यता बढ़ाएं.



