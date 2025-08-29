Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 5 वालों के रिश्तों में शुभता बढ़ेगी, आज करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 5

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन तेजगति से कार्य करने में सहयोगी है. पेशेवर व्यस्तताओं व परिवार के मध्य सामंजस्य बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यां में रास्ते बनाने में सफल होंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. सहजता से कार्य करते रहें. व्यवस्था को बल देंगे. शुभता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति को तार्किक समझ खूब होती है. मौके के अनुरूप व्यवहार करने में ये सहज होते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. सभी क्षेत्रों में प्रभाव बना रहेगा. वरिष्ठों और मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक अनुकूलता बनाए रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. करियर कारोबार में लाभ प्रभाव बनाए रहेंगे. सजगता से काम लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यगति बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

पर्सनल लाइफ- परिजनों से भेंट मुलाकात होगी. करीबियों का ख्याल रखेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध संवार पर होंगे. मन की बात कहेंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. रिश्तों में शुभता बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे. शैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- अफवाह व भ्रम में न आएं. भय त्यागें. संवेदनशील बनें.



