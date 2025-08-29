Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 4 वालों का खानपान आकर्षक रहेगा, निसंकोच बढ़ते रहेंगे

नंबर 4

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभदायी है. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. लंबित योजनाएं गति पाएंगी. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक प्रयास रखेंगे. कामकाजी लाभ संवारेंगे. प्रदर्शन प्रभाविता बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अपेक्षा के अनुरूप परिस्थितियां बनी रहेंगी. पेशेवर प्रयास प्रभावी रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होने की अपेक्षा और तेजी से आगे बढ़ने की सोच रखते हैं. जिस विषय में दखल रखते हैं उसमें गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं. आज इन्हे अतिउत्साह से बचना है. अव्यवस्था पर अंकुश रखना है.

मनी मुद्रा- कामकाज को गति देंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ बेहतर होगा. करियर कारोबार में शुभता बढ़ेगी. साझीदारी व सहभागिता बढ़ेगी. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. तालमेल बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लक्ष्य साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- सहकर्मी मित्र भरोसेमंद रहेंगे. स्नेह उत्साह बढ़ेगा. घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग भ्रमण संभव होगा. परस्पर भरोसा बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- करीबियां का सहयोग रहेगा. धैर्य विश्वास बढ़ाएंगे. साहस दिखाएंगे. पराक्रमी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें. प्रलोभन व बहकावे में न आएं. फोकस बढ़ाएं.



