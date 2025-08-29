Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 3 वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 3

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 3 के लिए आज का दिन उत्तम स्थिति को बनाए रखेगा. कामकाज में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य व अनुकूलन बना रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. मित्रों के सहयोग से परिस्थितियां पक्ष में बनेंगी. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. संबंध बल पाएंगे. विविध मामलों में आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति के कार्यों में गलतियां की गुंजाइश कम होती है. ऐसे जन मजबूत नींव बनाने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें वातावरण की शुभता का लाभ लेना है. सबसे सामंजस्य रहेगा. परिजनों का समर्थन पाएंगे. संबंधियों से करीबी बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में श्रेष्ठता और सकारात्मकता से साहस बढ़ेगा. पेशेवर प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार की योजनाएं गति लेंगी. विविध मोर्चा पर सक्रिय रहेंगे. भटकाव से बचेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में करीबी सहयोग रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों में माधुर्य बना रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. अनुकूलता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेंगे. चर्चा संवाद को महत्व देंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे. सभी से सहजता बनी रहेगी. प्रेम में पहल का भाव रहेगा. सामंजस्य बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- धैर्य से काम लेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सुखद परिणाम बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- जिम्मेदार बनें. भावुकता से बचें. जिद व अहंकार छोड़ें.

---- समाप्त ----