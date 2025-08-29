Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 2 वाले जीवनशैली संवारें, व्यर्थ बातों से दूरी बनाएं

नंबर 2

29 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन निजी कार्य बखूबी पूरे करने में सहयोगी है. सभी मोर्चा पर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. विभिन्न मामलों में संवार पाएंगे. लाभ विस्तार बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था पर बल देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सबसे सामंजस्य बनाए रखते हैं. संबंधों का सम्मान करते हैं. किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है. आज इन्हें लक्ष्यगत स्पष्ट बनाए रखना है. सहजता बढ़ाना है. आत्मविश्वास बढ़ाकर रखें.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखें. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश होगी. रुटीन संवारें. कार्यस्थल पर उत्साह बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंग. प्रबंधन व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएं. धूर्तों से सावधान रहें.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से तालमेल रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अनुशासन बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. परिजनों का विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में पहल से बचेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी प्रयास मध्यम बने रहेंगे. जीवन स्तर सामान्य रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. मनोबल रखें. जीवनशैली संवारें. व्यर्थ बातों से दूरी बनाएं.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर्स- पिंक

Advertisement

एलर्ट्स- लापरवाही न दिखाएं. बहस से बचें. विनम्रता से काम लें.

---- समाप्त ----