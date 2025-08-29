scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 August 2025: मूलांक 1 वाले रिश्तों में सहज रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 29 August 2025: सूझबूझ व मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी. करियर कारोबार में प्रभावी परिणाम पाएंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1
29 अगस्त 2029 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यगति संवार पर रहेगी. नवाचार पर बल बना रहेगा. लाभ व सम्मान बढ़ेगा. वार्ताओं में सक्रिय रहेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. सलाह से आगे बढेंगे. नियमों को बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारों का साथ रहेगा. प्रबंधन से सहयोग बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में औरों का ख्याल रखने का भाव होता है. ऐसे बिना दिखावे के अन्य की मदद करते हैं. आज इन्हें गतिं तेज बनाए रखना है. सक्रिय बने रहेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उचित प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा. साझा प्रयास संवारेंगे. सूझबूझ व मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी. करियर कारोबार में प्रभावी परिणाम पाएंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखेंगे. वार्ता में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. स्वजनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सरप्राइज मिल सकते हैं. चर्चा संवाद में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे 
मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 
मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा 
मूलांक 5 वाले सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- भावनात्मक दबाव  अनुभव हो सकता है. खानपान आकर्षक रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सहयोग का भाव रखें.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- बरगंडी रेड

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. साहस और फोकस बनाए रखें. आक्रोश में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement