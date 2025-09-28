scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 28 September 2025: सहजता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक कार्यों में सक्रियता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. बडों से सीख सलाह एवं समर्थन पाएंगे.

nine horoscope
मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 28 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 9 के लिए उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. विभिन्न मामलों में सकारात्मकता रहेगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक कार्यों में सक्रियता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. बडों से सीख सलाह एवं समर्थन पाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. करियर व्यापार में उछाल रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं. विरोधी को पल में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें व्यवस्था बनाने और संवारने पर जोर रखना है. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. मित्रों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ लेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक मामलों में उत्साही व प्रभावी बने रहेंगे. साहस पराक्रम से नए लोगों को आकर्षित करेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नवीन कोशिशों में सावधानी बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में सजगता बनाए रखेंगे. सफलता की संभावना ऊंची रहेगी. पद प्रतिष्ठा पर जोर देंगे. भ्रम बहकावे से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुधार बना रहेगा. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. स्वजनों से मन की बात कहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ उत्साहित रखेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं. जिद अहंकार से बचें. संतान से शुभ संदेश मिलेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- गोपनीयता बढ़ाएंगे. निजता पर जोर देंगे. जीवनशैली प्रभावी बनी रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.
 
फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- अन्य के मामलों में अकारण दखल से बचें. तैयारी बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

