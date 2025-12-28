Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 December 2025: संकोच बना रह सकता है, ठगों से दूरी रखें

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

और पढ़ें

नंबर 9- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन घर में हर्ष आनंद बनाए रखने वाला है. कारोबार सामान्य बना रहेगा. मित्रों और करीबियों का सहयोग पाएंगे. कामकाज में रुटीन व निरंतरता रखेंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकता बनाए रखेंगे. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएंगे. सहज गति से कार्य करेंगे. योजनाओं के व्यवस्थित संचालन पर जोर होगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति वरिष्ठों का सम्मान करते हैं. सहज टीम लीडर होते हैं. आज इन्हें परिवार मे समय देना है. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहें. उत्साह और विवेक से कार्य करें. विनम्रता बढ़ाएंगे. संकोच बना रह सकता है. ठगों से दूरी रखें.

मनी मुद्रा- पेशेवर गतिविधियों में नियमितता निरंतरता रखें. लेनदेन में उतावली से बचें. करियर में औसत स्तर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ें. चर्चा में सावधानी बरतें. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रभाव में पूर्ववत् रहेंगे. वरिष्ठजन सहयोग बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. घर परिवार की जरूरी बातों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों मे ंप्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में भरोसा रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयासों में फोकस रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएं. सेहत का ध्यान रखें. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 9

फेवरेट कलर- गहरा लाल

एलर्ट्स- व्यर्थ के दिखावे मे न आएं. वाद विवाद से बचें. बड़प्पन अपनाएं.

---- समाप्त ----