Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 December 2025: मित्रगण सहयोगी होंगे, प्रबंधन प्रभावी बनाए रखें

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सभी मामलों में साधारण परिणामों को बनाए रखने वाला है. करियर व्यापार में धैर्य से काम लें. निजी संबंधों में सहजता बनाए रखें. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. योग्यता प्रदर्शन के रुटीन अवसर बने रहेंगे. योजनाओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. करियर कारोबार में सजगता बढ़ाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति चिंतन मनन में इतने तल्लीन रहते हैं कि समय प्रबंधन पर ध्यान कम दे पाते हैं. आज इन्हें उद्योग व्यापार में व्यवस्था बढ़ाना है. पेशेवर कार्या में निरंतरता बनाए रखना है. लापरवाही से बचें. कामकाज पर ध्यान दें. नियम पालन बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- कामकाजी निर्णयों में संकोच बनाए रखेंगे. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे. नकारात्मकता चर्चा संवाद से बचें. मित्रगण सहयोगी होंगे. प्रबंधन प्रभावी बनाए रखें. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ें. रुटीन बेहतर रखें. जोखिम लेने से बचें. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्तों में परस्पर संतुलन बनाए रखें. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलें. जरूरी बात साझा करेंगे. परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. निजी अवसरों को भुनाएंगे. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. कार्यगति सहज रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. मितभाषी बने रहें. मनोबल बढ़ाकर रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 8 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- धैर्य दिखाएं. प्रलोभन में न आएं. बहस में न पड़ें.

