Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 December 2025: अनुकूलन और गति बढ़ाएंगे, कार्य व्यापार पर बल देंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने में सहयोगी है. लंबित कार्यों को गति देंगे. मित्रगण समर्थन बनाए रखेंगे. परिवार में सहजता व सहकार बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन सुखकर रहेगा. विविध मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति संवैधानिक कार्यों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं. व्यवस्था व नियमों का सम्मान करते हैं. छिपे हुए हीरो होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. पद प्रभाव बना रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सभी सहयोगी रहेंगे. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बढे़गी. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अनुकूलन और गति बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार पर बल देंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. सबका सम्मान बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों के साथ सुख से रहेंगे. प्रियजनों के संग समय बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन पर जा सकते हैं. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. अपनों की गलतियां क्षमा करेंगे. संबंधों में प्रेम व विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बेहतर बना रहेगा. चर्चा में सहजता बनाए रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- लापरवाही न दिखाएं. आवेश में न आएं. व्यवहार में मिठास रखें.

