Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 December 2025: साहस पराक्रम और सामंजस्य से राह बनाएंगे, पद प्रतिष्ठा पर जोर होगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए करियर कारोबार में सहजता बढ़ने का संकेतक है. पेशेवर सहयोगियों से सुखद सरप्राइज मिल सकती है. कामकाज में अनुपालन अनुशासन बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ और समर्थन से आगे बढ़ेंगे. कार्ययोजनाओं और व्यवस्था पर जोर रहेगा. संस्कार परंपराओं का पालन बना रहेगा. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. निजी जीवन में विनम्रता बढ़ाएं. नियम का पालन रखें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं को संवारने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटे रहते हैं. अन्य को आकर्षित करते हैं. आज इन्हें गति नियंत्रित रखना है. व्यवहार में मिठास रहेगी. आदर सम्मान बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर में सुधार बना रहेगा. हितलाभ के प्रयास बल पाएंगे. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. कार्य योजनाएं सहज रहेंगी. व्यापार लाभप्रद रहेगा. संतुलन व सकारात्मकता बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम और सामंजस्य से राह बनाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्रू रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर होगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों के लिए विविध प्रयास बनाए रखने के बावजूद संबंध प्रभावित बने रह सकते हैं. धैर्य और धर्म से घर परिवार के कार्यों को गति देते रहें. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में करीबियों की सुनें. आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की सुनें. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नीतिगत फैसलों में सहज होंगे. नियमपालन पर जोर रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. शैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- ब्राइट व्हाइट

एलर्ट्स- करीबियों का विश्वास बनाए रखें. व्यवहारिक सूझबूझ बढ़ाएं. प्रलोभन से बचें.

