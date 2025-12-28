Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 28 December 2025: करियर व्यवसाय में गति बढ़ेगी, कारोबारी अवसर का लाभ उठाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी विषयों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोगी है. करियर कारोबार में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवर लाभ बढ़ाने और विस्तार कार्य में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यवसाय में सुधार आएगा. सबसे जुड़ाव बढ़ेगा. जोखिम से बचेंगे.योजनाएं फलदायक रहेंगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति कामकाज की व्यवहारिक समझ रखते हैं. व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता में रखते हैं. आज इन्हें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना है. सबको जोड़े रखेंगे. स्थिति मजबूत होगी. विवेक व विनम्रता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. सबंधों पर जोर रहेगा. कामकाज में उचित जगह बनाएंगे. नौकरीपेशा उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में गति बढ़ेगी. कारोबारी अवसर का लाभ उठाएंगे. लाभ संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनो के साथ वक्त बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी. परिजनों में तालमेल बढ़ेगा. प्रियजन से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. अनुकूलता ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विनम्रता विवेक बढ़ाकर रखेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- मदद बनाए रखें. व्यवहार व्यक्तित्व संवारें. अहंकार से बचें.

