Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 28 December 2025: करियर कारोबार में सहज रहेंगे, सफलता प्रतिशत उछाल पर रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

और पढ़ें

नंबर 4- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन किस्म को चमकाने में सहयोगी है. भाग्य से हर क्षेत्र में मजबूती बनाए रखेंगे. लाभ-प्रभाव पर जोर देंगे. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. हितवृद्धि के विभिन्न अवसर मिलेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. धनसंपत्ति बढ़त पर रहेगी. महत्वपूर्ण जनों से भेंट संभव है. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. वरिष्ठ मददगार होंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति दुष्कर कार्यों को सहजता से करने की समझ रखते हैं. अवसर भुनाने में आगे होते हैं. इन्हें आज तेजी से काम लेना है. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. तर्कशीलता पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विविध प्रयासों में अनुशासन अनुपालन बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर कारोबार में सहज रहेंगे. सफलता प्रतिशत उछाल पर रहेगा. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. स्तरहीनों से दूरी रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में शुभता बनी रहेगी. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. बात मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. निजी विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान में संवार बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7

फेवरेट कलर- गोमेद के समान

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह त्यागें. तथ्यों पर ध्यान दें. कला कौशल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----