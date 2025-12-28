scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 December 2025: जोखिम उठाने का प्रयास से बचें, जल्दबाजी में भरोसा न करें

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 28 December 2025: जल्दबाजी में भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारेंगे. कामकाज में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. अनुशासन से आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन घर में अधिकाधिक समय देने के लिए प्रेरित करने वाला है. अपनों का सुख बढ़ाने में सहयोगी है. स्वजनों में परस्पर अनुकूलता बढ़ेगी. मित्रों का सहयोग बढ़ेगा. आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. पेशेवर कार्या में निरंतरता रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. लाभ विस्तार पर ध्यान देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञान की राह की चुनने वाले होते हैं. विषयगत समझ अच्छी होती है. अनुपालन बनाए रखते हैं. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. स्पष्टता बनाए रखना है. कार्यस्थल पर सबको साथ लेकर चलें. बहस विवाद में न पड़ें. स्वजनों का ख्याल बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में दबाव की स्थिति से बचें. मिलेजुले परिणाम बने रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में सहज रहें. बड़ों का सानिध्य रखें. जोखिम उठाने का प्रयास से बचें. जल्दबाजी में भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारेंगे. कामकाज में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. अनुशासन से आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से रिश्ते सुधारेंगे. घर परिवार में सुख और संवार बने रहेंगे. प्रियजनों से भेंट बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. मन की बात सुनेंगे. भावनात्मकता बढे़गी. अपनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. निजी संबंधों को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आदरभाव बढ़ा रहेगा. व्यवस्था को मजबूत रखें. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- गोल्डन सनराइज

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. असमंजस में न आएं. फोकस बढ़ाएं.

