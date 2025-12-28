Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 December 2025: सहज प्रदर्शन संवार पाएगा, लाभ बना रहेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सुखकर है. मृदुभाषी बने रहेंगे. परिजनों में परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. रिेश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता से बात रखेंगे. परिस्थिति अनुरूप व्यवहार बनाए रखेंगे. कामकाज में सहज प्रदर्शन होगा. रुटीन बेहतर बना रहेगा. अनुपालन और अनुशासन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अन्य की खुशी को अपनी खुशी समझते है. संबंधों को संवारने की समझ रखते हैं. आज इन्हें कामकाज में धैर्य बनाए रखना है. तथ्यों की अनेदखी नहीं करें. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. पहल से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में पूर्ववत् स्थिति बनाए रखें. पेशेवर संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएं.योजनाओं के अनुरूप प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएं. विभिन्न आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता रहेगी. सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा. लाभ बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में आपसी सहमति से कार्य करेंगे. घर में परस्पर सहयोग रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ी रहेगी. प्रियजनों के साथ सहजता बढ़ेगी. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कहेंगे. वार्ता में सफल होंगे. करीबियों का साथ रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. प्रेम और विश्वास बल पाएगा.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी व सहकर्मी मददगार होंगे. सूझबूझ रखेंगे. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- विनम्रता व विवेक बनाए रखें. व्यवस्था संवारें. उतावली से बचें.

