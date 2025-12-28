scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 December 2025: कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे, सामंजस्यता पर जोर रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 28 December 2025: सभी से मेलजोल और स्नेह बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चाओं में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. संबंध सहज रहेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे. मन की बात कह सकेंगे. स्वजन उत्साहित बने रहेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 28 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता का कारक है. सभी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. मान सम्मान बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. साख सम्मान प्राप्त करेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. विविध गतिविधियों में गति आएगी. कामकाजी गतिविधियों में पेशेवरता बनाए रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य की मदद व संरक्षण में आगे होते हैं. स्पष्ट संबंध बनाए रखते हैं. आज इन्हें सामंजस्य बनाए रखना है. परिजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. लापरवाही और दिखावे से बचेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहें.

मनी मुद्रा- पेशेवर योजनाओं में साहस से कार्य करेंगे. कामकाजी अनुकूलता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में लाभ और संवार बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. सामंजस्यता पर जोर रहेगा. विनम्रता बढ़ेगी. आय में वृद्धि रहेगी. वाणिज्यिक अनुकूलन रहेगा. तेजी का लाभ उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में संवेदनशीलत बनाए रहेंगे. सभी से मेलजोल और स्नेह बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चाओं में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. संबंध सहज रहेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे. मन की बात कह सकेंगे. स्वजन उत्साहित बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- औरों का आदर सत्कार करेंगे. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साहित बने रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- रुटीन संवारें. दिखावे में न आएं. अहंकार से बचें. अफवाह को अनदेखा करें.

---- समाप्त ----
