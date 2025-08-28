Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 9 वाले कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्य की चाल को संवारने में मददगार है. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. विभिन्न विषयों में अपेक्षित परिणम पाएंगे. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. चहुंओर उन्नति बनी रहेगी. साक्षात्कार में प्रभावी रहेंगे. मित्रों और करीबियों का साथ रहेगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति को खेल प्रिय होते हैं. आउटडोर एक्टिविटीज में रुचि बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेज प्रयास

बनाए रखना है. परिवार से सामंजस्य रहेगा. विनम्रता बनाए रहें. तेजगति से कार्य करें.

मनी मुद्रा- कार्यव्यवस्था में भरोसा बढ़ाएंगे. सक्रियता से विभिन्न कार्य करेंगे. लाभ एवं विस्तार के प्रयासों में बेहतर रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेग.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. सहज संवाद संवारेंगे. प्रियजनों से उत्साह से मिलेंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में भरोसा रखेंगे. वचन निभाएं. मितभाषी रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयासों में गति रहेगी. अवसर का लाभ उठाएंगे. विश्वास बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार आकर्षक व उत्साह बनाए रखें.



फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- बड़प्पन बढ़ाएं. संवेदनशीलता बनाए रहें. प्रबंधन संवारें. विवाद में न आएं.

