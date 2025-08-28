scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 28 August 2025: कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. योग्यता प्रदर्शन में सहजता दिखाएंगे. करियर व्यापार में लक्ष्य पाने आगे होंगे.

eight horoscope
मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए उच्चस्तर को बनाए रखने में सहयोगी है. भेंट भ्रमण की संभावना बनी रहेगी. जीवन सुखमय बना रहेगा. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. योग्यता प्रदर्शन में सहजता दिखाएंगे. करियर व्यापार में लक्ष्य पाने आगे होंगे. पेशेवर संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति में रुटीन व्यवस्था का अभाव होता है. छोटी बातों की अनदेखी की आदत से बड़े लाभों के अवसर भी अक्सर चूक जाते हैं. आज इन्हें सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ना है. विविध कार्यों पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं में गति बनी रहेगी. व्यवस्था में तेज सकारात्मक बदलाव की संभावना बनी रहेगी. कार्य व्यापार व लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. तैयारी व सामंजस्यता पर जोर रहेगा. आय में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक अनुकूलन रहेगा. सकियता दिखाएंगे. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ा रहेगा. रिश्तों में धैर्य व संतुलन रखेंगे. परस्पर संवेदनशील रहेंगे. सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चाओं में बात रखेंगे. प्रियजनों का भरो जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे. मन की सकेंगे. नकारात्मकता से बचेंगे. स्वजन उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आज्ञा पालन रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मदद का भाव बना रहेगा. उत्साहित बने रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़े़गा.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- पीतांबरी

एलर्ट्स- धैर्य रखें. प्रलोभन में न आएं. बहस में न पड़ें. स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
