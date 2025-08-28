scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 28 August 2025: सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रेम विश्वास बल पाएंगे.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन विभिन्न मामलों में शुभदायक है. कामकाजी परिणाम संवारने में मित्रगण सहयोगी होंगे. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रेम विश्वास बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बढे़गी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति हर विषय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं. इनकी सामान्य दिखने वाली जीवनशैली में भी भव्यता की होती है. आज इन्हें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है. सबको जोड़कर रखेंगे. स्थिति मजबूत होगी. विनम्रता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी हितों को साधने में सहज बने रहेंगे. पेशेवर बेहतर परिणाम पाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. लाभ संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. जल्दबाजी नहीं करेंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यसाय में दिखावा न करें. मितभाषी रहें.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्तों में तालमेल रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रगण सहयोगी 
रहेंगे. अपनों के साथ सहजता बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- पहल बनाए रखेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- चंदन

एलर्ट्स- लापरवाही न दिखाएं. सावधानी रखें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----
