Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए मिश्रित फलदायी है. पेशेवर मामलों में अपेक्षा से अच्छे परिणाम बन सकते हैं. अनुपालन अनुशासन पर जोर रखें. मित्रों के साथ को बनाए रखें. परिवार में सहज वातावरण रहेगा. योजनाओं और व्यवस्था पर जोर रहेगा. संस्कार परंपराओं का पालन बढ़ाएं. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. निजी जीवन में इच्छित परिणाम बनेंगे. नीति नियम से गति लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश में बने रहते हैं. कला साहित्य व संगीत आदि विधाओं के जानकार होते हैं. आज इन्हें व्यवहार में मिठास रखना है. सबसे बनाकर चलें. विनम्रता रखें.

मनी मुद्रा- करियर से जुड़े विषय औसत से अच्छे बने रहेंगे. मीटिंग्स में सहजता बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. करियर व्यापार लाभकर रहेगा. संतुलन व सकारात्मकता रखेंगे. साहस पराक्रम से राह बनाएंगे. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा. प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. व्यक्ति विशेष के प्रति खि्ांचाव अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं. करीबियों का सहयोग रहेगा. प्रियजनों से चर्चा संवाद रखेंगे. घर से दूरी बनी रहेगी. रिश्तों में पूर्ववत् बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- न्यायिक विषयों में समझौते से बचें. नीति नियम पर जोर रखें. बड़ों की सुनेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- करीबियों का विश्वास जीतें. प्रलोभन में न आएं. सावधानी रखें.

---- समाप्त ----