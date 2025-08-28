scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 5 वाले सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 28 August 2025: परिजन मददगार बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. दाम्पत्य सामान्य रहेगा. अपनों से सामंजस्यता रखें. वाणिज्य व्यवसाय सुधार पाएगा.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 5 के लिए आज का दिन कामकाज और परिवार दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने में सहयोगी है. परिजन मददगार बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. दाम्पत्य सामान्य रहेगा. अपनो से सामंजस्यता रखें. वाणिज्य व्यवसाय सुधार पाएगा. लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. जोखिम लेने से बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. योजनाएं फलदायक रहेंगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं. औरों से अपना लक्ष्य सिद्ध करा लेने में माहिर होते हैं. आज इन्हें उचित अवसर प्राप्त होंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनेदखी नहीं करें. परिवार में सुख बना रहेगा. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. जिम्मेदारियों का पालन करेंगे. योजनाओं के अनुरूप गति रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. पेशेवर मामलों पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता रहेगी. सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा. अनुकूलता रहेगी. लाभ बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे 
मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे 
मूलांक 2 वाले लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे, वाणी में मिठास रहेगी 
मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा 
मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- परस्पर सहयोग से निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ सहजता बढ़ेगी. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कहेंगे. वार्ता में सफल होंगे. करीबियों का साथ रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. स्वजनों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग-  सहकर्मी सहयोगी होंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9  

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. व्यक्तित्व संवारें. लापरवाही व जिद से बचें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement