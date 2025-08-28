Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 2 वाले लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे, वाणी में मिठास रहेगी

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभकर है. मित्र और समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. कार्यगति बेहतर बनाए रहेंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट संभव है. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. वरिष्ठ व अनुभवी जन मददगार होंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में सुधार होगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियां का व्यवहार सभी को सहजता प्रदान करता है. लोग इनसे मन की बात सरलता से कह पाते हैं. आज इन्हें विविध मामलो में प्रभाव बनाए रखना है. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में लाभ का स्तर संवार पर बना रहेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. प्रबंधन प्रभावी बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. जोखिम लेने से बचें. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में समय देंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. अपनों की कमियां क्षमा करेंगे. आपसी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताऐगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. चर्चा में बेहतर बने रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. स्वजन प्रसन्न रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- बड़बोलेपन से बचें. लोभ में न आएं. स्पष्ट रहें. भावुक न हों.

---- समाप्त ----