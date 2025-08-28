scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 August 2025: मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 28 August 2025: अपेक्षा से अच्छे परिणाम बन सकते हैं. रहेगा. उल्लेखनीय उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 28 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सुख समद्धि बनाए रखने वाला है. चहुंओर अपेक्षा से अच्छे परिणाम बन सकते हैं. रहेगा. उल्लेखनीय उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. विविध गतिविधियों में गति आएगी. पेशेवरता बनाए रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में सब के प्रति दया व सहकार का भाव होता है. कठिनाइयों को दूर कर मार्ग बनाते हैं. आज इन्हें उद्योग व्यापार में निरंतरता रखना है. लापरवाही से बचेंगे. नियम पालन रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. प्रबंधन प्रशासन पर बल देंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. नौकरीपेशा जगह बनाएंगे. संबंध संवरेंगे. उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. सबका सम्मान रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. घर परिवार में आपसी संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. निजी अवसरों को भुनाएंगे. भेंटवार्ता में संकोच कम रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुकूलता और गति बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. रहन सहन प्रभावशाली रहेगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. भव्यता बढ़ाएं.
 
फेवरेट नंबर- 1 3 7 और 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- चर्चा संवाद में स्पष्ट रहें. रुटीन संवारें. जिद व दिखावे में न आएं.

---- समाप्त ----
