scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 December 2025: सभी प्रभावित रहेंगे, जोखिम लेने से बचेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 27 December 2025: आज इन्हें कार्यगति बढ़ाए रखना है. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कार्य करेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 8
27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकर परिणाम बनाए रखेगा. चर्चा संवाद में बेहतर रहेगे. पद प्रतिष्ठा और पेशेवरता पर जोर देंगे. संबंधों में सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. निजी विषयों में सजगता रहेगी. सूझबूझ से काम लेंगे. विविध विषय बेहतर बने रहेंगे. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित साधने के प्रयास करते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाए रखना है. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी व्यवस्था को संवारने पर जोर होगा. योजनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. विविध विषयों पर ध्यान देंगे. अनुभवियों का सहयोग पाएंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. प्रबंधन के मामलों में सुधार होगा. सभी प्रभावित रहेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सुखद स्थिति बनी रहेगी . भावनात्मक संवाद में उत्साहित रहेंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. भावनात्मक पक्ष सुधार पर रहेगा. परिवार के लोगों की बात ध्यान से सुनेंगे. संवाद में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों संग वक्त बिताएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे
कार्योंं पर ध्यान बढ़ाएं, कार्यव्यवस्था पर बल देंगे
रणनीति से आगे बढ़ेंगे, मितभाषी रहेंगे
तेजी से आगे बढ़ेंगे, पेशेवर सहयोगी रहेंगे
मेहनत से परिणाम सधेंगे, अतिउत्साह में न आएं

हेल्थ एंड लिविंग- खुशियां को साझा करेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. सभी प्रभावित रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9  
फेवरेट कलर- नीलम के समान
एलर्ट्स- बहस विवाद में न पड़ें. धोखेबाजां से बचें. व्यर्थ न बोलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement