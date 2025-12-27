Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 December 2025: प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे

नंबर 7

27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सुखदायी और सभी जरूरी कार्योंं में सकारात्कता बढ़ाए रखने वाला है. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत संवार पाएगा. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में जोखिम लेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. निरंतरता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति वचन निभाने में आगे होते हैं. नियमितता व योजनाओं पर अमल बनाए रहते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बनाए रखना है. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. परिजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण चर्चा संवाद को आगे बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रहेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. योजनाओं में तेजी दिखाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा. साझीदारों पर भरोसा रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. संबंधों को बल देंगे. विनम्रता और धैर्य दिखाएं. व्यक्तिगत विषयों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. वार्तालाप में प्रभावी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. मन के मामलों में अतिउत्साह से बचें. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बना रहेगा. परिजनों की सुनेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- व्यर्थ प्रतिक्रिया से बचें. दिखावे से दूर रहें. मितभाषी रहें.

