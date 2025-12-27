Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 December 2025: रणनीति से आगे बढ़ेंगे, मितभाषी रहेंगे

नंबर 4

27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन औसत परिणाम बनाए रखने वाला है. वित्तीय मामलों में जोखिम न लें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. अनजान लोगों स दूरी रखें. परिजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. शुभता सहजता पर जोर होगा. निजी मामलों में धैर्य बनाए रखें. करियर कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट संवाद पर जोर दें. अधिकारों का संरक्षण बनाए रहें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धिमान और चतुराई से कार्य करने वाले हैं. शेयर बाजार जैसे उतार-चढ़ाव वाले व्यवसायों में अच्छा करते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच रखना है. बड़प्पन अपनाना है. रणनीति से आगे बढ़ेंगे. मितभाषी रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. लाभ मध्यम बना रहेगा. पेशेवर सजग रहेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. वाणिज्यिक मामलों में लाभ पक्ष रुटीन रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. विश्वसनीयता बनाए रखें. प्रलोभन से बचें. अनुशासन व श्रमशीलता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- निजी मामले सामान्य रहेंगे. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखेंगे. मित्रों व समकक्षों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. व्यक्तिगत संवाद संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्टनेस बढ़ाएं. व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- भूरा

एलर्ट्स- दबाव व भ्रम में न आएं. वादविवाद में न पड़ें. सबको आदर दें.

