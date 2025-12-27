scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 27 December 2025: तेजी से आगे बढ़ेंगे, पेशेवर सहयोगी रहेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 27 December 2025: आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस रखना है. योजनाओं पर ध्यान देना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य रहेगा.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्य के मामलों में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने वाला है. विभिन्न मोर्चां पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. कार्य व्यापार संवार बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. उम्मीदों के अनुकूल बने रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति पारदर्शिता को बनाए रखने वाले होते हैं. पेपरवर्क में सहज होते हैं. अनुशासन के पक्के होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस रखना है. योजनाओं पर ध्यान देना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य रहेगा.

मनी मुद्रा- आय के एक से अधिक स्त्रोत बने रह सकते हैं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. बड़ों से भेंट होगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर सहयोगी रहेंगे. योग्यजनों का सानिध्य पाएंगे. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सबसे से बनाकर रखेंगे. अपनों के साथ सजगता सरलता बढ़ाएंगे. करीबियों के साथ संबंध संवरेंगे. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे. रिश्ते बखूबी निभाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

रणनीति से आगे बढ़ेंगे, मितभाषी रहेंगे
मेहनत से परिणाम सधेंगे, अतिउत्साह में न आएं
प्रबंधन पर फोकस रहेगा, जिम्मेदारी उठाएंगे
मूलांक 9 वालों के कामकाज में रहेगी सहजता, लाभ विस्तार के अवसर सामान्य रहेंगे
मूलांक 8 वालों की नवीन कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा, मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग- नवीन योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से कार्य करेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9
फेवरेट कलर- पीला
एलर्ट्स-  बड़ों की सुनें. अनावश्यक दखल से बचें. अनुशासन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement