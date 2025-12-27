Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 27 December 2025: मेहनत से परिणाम सधेंगे, अतिउत्साह में न आएं

नंबर 2

27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन अधिकांश मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखने वाला है. वाणिज्यिक मामलों में सक्रियता आएगी. प्रतिभा और कौशल से उचित जगह बनाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विभिन्न मोर्चां पर अनुकूलता बनाए रखेंगे. कामकाजी पक्ष मजबूत रहेगा. लाभ और विस्तार के अवसर बनेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का कोई विरोधी नहीं होता है. स्नेह प्रेम से सभी को प्रभाव में लेने की समझ रखते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. सभी क्षेत्रों में सक्रियता व रुचि रखेंगे. सहकर्मियों का साथ बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. अधिकारियों का साथ पाएंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंधों को संवारेंगे. करियर व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. वरिष्ठों की सीख सलाह अपनाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम सधेंगे. अतिउत्साह में न आएं.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्ते सहज बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. शुभता का संचार रहेगा. अपनों के संरक्षण का प्रयास रखेंगे. संबंधियों में अपनापन रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आशंकाएं त्यागेंगे. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- भावुकता में न आएं. सहकारिता रखें. गोपनीयता पर जोर दें.

