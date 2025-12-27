Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 27 December 2025: प्रबंधन पर फोकस रहेगा, जिम्मेदारी उठाएंगे

नंबर 1

27 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभ सूचक है. पेशेवर मददगार बने रहेंगे. अधिकारियों और जिम्मेदारों से तालमेल बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सुधार बना रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ाएंगे. रुटीन पर जोर देंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति बड़ों और छोटों सभी से समान व्यवहार करते हैं. सज्जन प्रवृत्ति के भरोसेमंद लोग होते हैं. आज इन्हें भ्रमपूर्ण सूचनाओं व अतिउत्साह से बचना है. कार्यव्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़़ाएंगे. व्ववहार संतुलित रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार पर फोकस रखेंगे. विविध व्यवसायिक प्रयास संवरेंगे. कार्यगति प्रभावशाली बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. पेशेवर प्रदर्शन बल पाएगा. साहस बना रहेगा. विभिन्न कार्योंं से तेजी रखेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. चहुंओर अनुकूलन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में ऊर्जा उत्साह बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों को संवारेंगे. साथीगण सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. अपनों से मुलाकात होगी. सूझबूझ व सहजता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नीति नियमों का पालन करेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- बहस से बचें. औरों के झगड़े में न पड़ें. साथीं की सुनें.

