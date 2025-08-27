scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 27 August 2025: सभी प्रभावित बने रहेंगे. निजी विषयों में बेहतर होंगे. आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी. विविध प्रयास संवार पाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. अतार्किक कार्ययोजनाओं से दूर रहेंगे. सभी प्रभावित बने रहेंगे. निजी विषयों में बेहतर हांगे. आर्थिक मामलो में तेजी रहेगी. विविध प्रयास संवार पाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. पेशेवर उत्साह दिखाएंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शासन प्रशासन और प्रबंधन के समर्थक होते हैं. अच्छे अनुयायी होते हैं. परंपराओं का सम्मान करते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाए रखना हैं. दिखावे से दूर रहें. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. उम्मीद के अनुरूप हित साधेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता से उत्साह बढ़ेगा. प्रतिष्ठितों से भेंट मुलाकात होगी. लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन रहेंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 
मूलांक 6 वाले हर क्षेत्र में करेंगे उम्दा प्रदर्शन, इच्छित सफलता मिलेगी 
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे 
मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्ते सुखद और मधुर बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले आनंदकर होंगे. संबंधीजन पक्ष में रहेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. प्रियजनों से महत्वपूर्ण 
बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नियंत्रण बनाए रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. दिखावे में नहीं आएं. मनोबल बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य एवं खानपान बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- अखरोट के समान

एलर्ट्स- विनम्रता बढ़ाएं. व्यर्थ विचारों से बचें. सहज भरोसे में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement