Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यपक्ष को संवारने में सहयोगी है. उत्साह से कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर जोखिम लेने की सोच रखेंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. प्रबंधन बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. पद और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. उपलब्धियों को बल मिलेगा. लक्ष्य पर जोर देंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जमीन से शुरूआत कर आसमान की उूंचाई तक पहुंचते हैं. दीर्घकालिक कार्यों में रुचि रहती है. आज इन्हें गति तेज रखना है. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ता पर फोकस बढ़ाएंगे. योजनागत गतिविधियों पर ध्यान देंगे. अनुभवियों का सहयोग पाएंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. प्रबंधन के मामलों में सुधार होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुखकर बने रहेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. भावनात्मक पक्ष सुधार पर रहेगा. परिवार के लोगों की बात ध्यान से सुनेंगे. संवाद में संतुलन रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. संबंध बेहतर बने रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण अनुकूल रहेगा. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. सभी प्रभावित रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- सबका सम्मान रखें. नियम पालन बढ़ाएं. प्रलोभन से बचें.

---- समाप्त ----