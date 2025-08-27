Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सुखद अनुभूतियों को बढ़ाने वाला है. पेशेवर परंपरागत गतिविधियों से जुड़े रहेंगे. वित्तीय मामलों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. रिसर्च वर्क एवं प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण सहज रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति में सांसारिक गतिविधियों की अच्छी सूझबूझ होती है. इनका रहन सहन लोगों पर प्रभाव छोड़ता है. आज इन्हें भ्रमपूर्ण बातों से बचना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़़़ाएंगे. व्ववहार संतुलित रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यगति तेज बनी रहेगी. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेगी. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. व्यवसायिक ़प्रयास संवरेंगे. साहसी व सक्रिय बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. प्रदर्शन बल पाएगा. विभिन्न कार्यों से तेजी रखेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. अनुकूलन बना रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- साथीगण मददगार बने रहेंगे. घर परिवार में सभी का समर्थन पाएंगे. रिश्तों में सहज बने रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. ऊर्जा बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. परिचितों से भेंट मुलाकात होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता से आगे बढ़ेंगे. अतार्किक गतिविधियों से दूरी रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- कमतर बातों पर प्रतिक्रिया से बचें. दिखावे से दूर रहें. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----