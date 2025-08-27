Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हर्ष आनंद की स्थिति बनाए रखने वाला है. विभिन्न मोर्चों पर इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा. शुभता सहजता में वृद्धि बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. अपनों की उम्मीदों को बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनजान लोगों स दूरी रखेंगे. परिजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अवसर पर उच्च प्रदर्शन करने की समझ रखते हैं. आधुनिक नजरिए वाले होते हैं. आज इन्हें सक्रिय रहना है. तेजी से काम निकालना है. व्यवहारिक रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में बेहतर स्तर बनाए रहेंगे. आर्थिक प्रयास संवार पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे. जल्द भरोसे बचेंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. बड़प्पन बढ़ाएं. लगन से कार्य करेंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. घर के वातावरण में ताजगी बनाए रखेंगे. अच्छे मित्र रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. मन प्रसन्न रहेगा. भावनात्मक विषयों में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में अपे़क्षत परिणाम रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. जिद अहंकार में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- अनावश्यक दखल से बचें. अनुशासन बढ़ाएं. भ्रम में न आएं.

---- समाप्त ----