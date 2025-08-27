Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उन्नति का कारक है. सभी मामलों में शुभता का संचार बना रहेगा. कारोबारी लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर में सफलता पाएंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें. निजी संबंधों में सुधार होगा. वाणिज्यिक प्रबंधन में साहस से काम लेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तात्कालिक लक्ष्यों को बखूबी पूरा करते हैं. प्रतिभा संपन्न होते हैं. आज इन्हें पेशेवर प्रयासों को बनाए रखना है. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. परिजनों की सुनेंगे. प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. जोखिम के कार्या में रुचि रहेगी. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर तेजी दिखाएंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. लक्ष्यों को पाने का प्रयास रखेंगे. कार्यगति बढ़ाएंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. कार्य स्थल पर वक्त बिताएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से साथ बेहतर संवाद बना रहेगा. रिश्तों में उत्साह बढ़ेगा. घर परिवार में परस्पर आदर स्नेह बना रहेगा. संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सेहत से समझौता नहीं करेंगे. मनोबल बना रहेगा. परिजनों की सुनेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- भ्रम बहकावे में न आएं. साथी की कमियों को अनदेखा करें.

