scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 27 August 2025: पेशेवरता पर जोर देंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली बने रहेंगे. नए लोगों से चर्चा संवाद में स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभ संकेतक है. कार्यक्षेत्र में सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली बने रहेंगे. नए लोगों से चर्चा संवाद में स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सजगता से काम लेंगे. चर्चा संवाद में उत्साहित रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तथ्यों के आंकलन और पूर्वानुमान में अच्छे होते हैं. निकट भविष्य के बदलावों को भांप लेते हैं. आज इन्हें करीबियों की बातों पर ध्यान देना है. शुभचिंतकों को अनसुना न करें. अनुभव का लाभ मिलेगा. सुखदुख साझा करें. विभिन्न कार्यों पर ध्यान बढ़ाएं. व्यवस्था पर बल दें.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक गतिविधियों में अपेक्षो से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में तेजी रखेंगे. पेशवर मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. साख सम्मान बढ़ेंगे.योजनाएं गति लेंगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठजन सहायक होंगे. नीतियां अनुकूल रहेंगी. महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे 
मूलांक 2 वालों के पेशेवर प्रयास गति लेंगे, योजना कार्यगति बनाए रखेंगे 
मूलांक 1 वालों को व्यापार में सफलता मिलेगी, न करें ये एक गलती 
मूलांक 9 वालों की अपनों से भेंट मुलाकात होगी, खुशियों का ख्याल रखेंग 
मूलांक 8 वाले साझेदारी के कार्यों पर भरोसा बढ़ाएंगे, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में भावनात्मक दबाव संभव है. संबंधों में अनुशासित व व्यवस्थित बने रहें. दाम्पत्य में मतभेद उभर सकते हैं.घरेलु जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास बनाए रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार बढ़ाएंगे. जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएं. अपनों का भरोसा कायम रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. सात्विकता बनाए रखें. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. समय प्रबंधन पर बल देंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- सजगता बनाए रखें. रुटीन पर ध्यान दें. अन्य से उचित दूरी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement