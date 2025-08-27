Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सभी मामलों में बेहतर कर दिखाने की इच्छाशक्ति को बनाए रखने वाला है. सद्भाव व सहकारिता बनाए रखें. लाभ संवार बढ़त पर बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से उचित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. अधिकारों का संरक्षण रहेगा. लाभ बेहतर होगा. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञानार्जन के प्रयासों को आजीवन बनाए रखते हैं. समाज व सत्ता के नीति नियमों का निर्माण करते हैं. आज इन्हें सकारात्मक सोच रखना है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का साथ समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से विविध परिणाम साधेंगे. अपेक्षित लाभ प्राप्त होंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. करियर व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. भेंट होगी. सजगता रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी मामले बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों समकक्षों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- बहस विवाद में न पड़ें. अतिथि को आदर दें. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----