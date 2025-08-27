Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 2 वालों के पेशेवर प्रयास गति लेंगे, योजना कार्यगति बनाए रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उम्मीदों पर खरा उतरने में सहयोगी है. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विभिन्न मोर्चों पर अनुकूलता बनाए रखेंगे. कामकाजी वातावरण बेहतर बना रहेगा. लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सरल मन के होते हैं. लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. सजगता सरलता बढ़ाए रखेंगे. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता सामंजस्यता रखेंगे.

मनी मुद्रा- सफलता प्रतिशत उछाल पर रहेगा. कार्य व्यापार में लाभार्जन बढ़ेगा. बड़ों से भेंट होगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा. योग्यजनों का सानिध्य पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में उतावलेपन से बचेंगे. विनम्रता और धैर्य दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सामान्य परिणाम बनेंगे. वार्तालाप में प्रभावी रहेंगे. मन के मामलों में अतिउत्साह से बचें. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखें. संबंधों में भरोसा बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्ययोजनाओं पर जोर देंगे. रहन सहन अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से कार्य करेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. चर्चा संवाद में सहज रहें. बड़ों की सुनें.

