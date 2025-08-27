Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 27 August 2025: मूलांक 1 वालों को व्यापार में सफलता मिलेगी, न करें ये एक गलती

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 27 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सहज शुभ है. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रहेगा. लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. कारोबारी निर्णय लेने में असमंजस बना रह सकता है. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति प्रत्येक पूरे आत्मविश्वास के साथ ध्यानपूर्वक करते हैं. निरंतरता से परिणाम पाते हैं. आज इन्हें सभी क्षेत्रों में सक्रियता व रुचि रखना है. सहकर्मियों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. विनम्रता से काम लेंगे. विवेक व वातावरण की अनुकूलता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सजगता बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में पेशेवरता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में जल्द भरोसे में नहीं आएंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ सामान्य रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. स्वअनुशासित रहेंगे. श्रमशीलता बढ़ेगी. जिद में नहीं आएं.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सुधार के प्रयास बने रहेंगे. संबंधियों में अपनापन बना रहेगा. स्वजनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहनशीलता बल पाएगी. आशंका में नहीं आएं. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर होगा. स्वास्थ्य संवरेगा.



फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- व्यर्थ के तर्क बहस में न पड़ें. साथीं की सुनें. जल्दी न करें.

