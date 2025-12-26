scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 9 वालों के कामकाज में रहेगी सहजता, लाभ विस्तार के अवसर सामान्य रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 26 December 2025: मित्रता को निभाते हैं.  आज इन्हें करीबियों का साथ समर्थन उत्साहित रखेगा.  महत्वपूर्ण विषयों में सजगता रखेंगे.  आत्मनियंत्रण की कोशिश रखेंगे. 

नंबर 9- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है.  अंक 9 के लिए आज का दिन घर परिवार में सुख सौख्य का कारक है.  निजी उपलब्धियों को सहेजने संवारने में मदद मिलेगी.  रिश्तों में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे.  विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे.  लाभ विस्तार के अवसर सामान्य रहेंगे.  संबंध सहज रहेंगे.  जोखिमपूर्ण कार्यां में उतावलापन न दिखाएं.  करियर कारोबार में धैर्य रहेगा.  स्वजनों से सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे.  मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में संघर्षशील होते हैं.  मित्रता को निभाते हैं.  आज इन्हें करीबियों का साथ समर्थन उत्साहित रखेगा.  महत्वपूर्ण विषयों में सजगता रखेंगे.  आत्मनियंत्रण की कोशिश रखेंगे. 

मनी मुद्रा- कामकाज में सहजता बढ़ी रहेगी.  लेनदेन में सजग रहेंगे.  करियर कारोबार में आर्थिक पक्ष पूर्ववत् रहेगा. सभी को प्रभाव में बनाए रखेंगे.  लक्ष्य पाने की जिद में न आएं.  नेतृत्व पर जोर दें.  समझौते सकारात्मक रहेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहजता रहेगी.  विवेकपूर्ण निर्णय लें.  जिदन में न आएं. 

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में मिठास बनी रहेगी.  रिश्तों में सुधार बढ़ाएंगे.  संबंध सुखकर बने रहेंगे.  निजी विषयों में आकर्षण रहेगा.  करीबियों का समर्थन पाएगे.  स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.  भेंट मुलाकात के मौके बनेंगे.  परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे.  विनय विवेक रखेंगे.  प्रेम स्नेह बल पाएंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे.  रुटीन बनाए रखेंगे.  जीवनशैली आकर्षक रहेगी.  खानपान और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9  

फेवरेट कलर- गेरुआ

एलर्ट्स- सामंजस्य बनाए रखें.  अवसर भुनाएं.  विवेक बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
