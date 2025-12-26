Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 8 वालों की नवीन कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा, मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा

नंबर 8- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. कार्य प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा. नवीन कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. विविध प्रयासों में तेजी रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता संवार पर रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. वरिष्ठों का सानिध्य रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति धैर्यवान होते हैं. एकांत और शांति पसंद करते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. वातावरण उत्साहजनक रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में रुचि बढ़ेगी. प्रबंधन एवं नेतृत्व संवारेंगे. व्यापार में सफल होंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- पेशेवर तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयास फलेंगे. सहज सजग बने रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यां से बचेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के संबंधों में सुधार बना रहेगा. घर परिवार में आनंद उत्साह रखेंगे. शुभकार्य आगे बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनाएंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन संवारेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में स्पष्ट होंगे. विभिन्न मामलों में सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- तार्किकता बढ़ाएं. वाद विवाद टालें. व्यवस्था मजबूत रखें.

---- समाप्त ----