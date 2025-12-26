scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 7 वालों के अनुकूल परिणाम बनेंगे, साझीदारी में रुचि रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 26 December 2025: अपरिचित लोगों से भी सहज संवाद बनाए रहेंगे.  व्यक्तिगत मामलों में उत्साह और सामंजस्य बढ़ाकर रखेंगे.  सुख सौख्य और सफलता से साहस बढ़ेगा.  महत्वपूर्ण विषयों में इच्छित परिणाम बनेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है.  अंक 7 के लिए आज का दिन शुभेच्छाओं को बढ़ाने वाला है.  अपरिचित लोगों से भी सहज संवाद बनाए रहेंगे.  व्यक्तिगत मामलों में उत्साह और सामंजस्य बढ़ाकर रखेंगे.  सुख सौख्य और सफलता से साहस बढ़ेगा.  महत्वपूर्ण विषयों में इच्छित परिणाम बनेंगे.  लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी.  नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.  करियर में निरंतरता आएगी.  केतु के अंक 7 के व्यक्ति का नजरिया संवैधानिक होता है.  व्यवस्थावादी होते हैं.  इन्हें आज आत्मविश्वास बढ़ाना है.  लक्ष्य हासिल करेंगे.  संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल बनाए रखेंगे.  चहुंओर अनुकूल परिणाम बनेंगे. 

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों से सीख सलाह रखेंगे.   आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियां पक्ष में रहेंगी.  ऊर्जा उत्साह से कार्य करेंगे.  निरंतरता अनुशासन रखेंगे.  प्रदर्शन पर फोकस होगा.  उन्नति अवसर बने रहेंगे.  महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. हितलाभ संवार पर रहेगा.  कामकाजी संबंधों को बल देंगे.  अवसरों का लाभ उठाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रिय संग स्मरणीय पल बिताएंगे.  परस्पर खुशियां साझा करेंगे.  प्रेम में सफलता मिलेगी.  शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  रिश्ते मजबूत रहेंगे.  घर में सामंजस्य बना रहेगा.  स्वजनों के प्रति आदर रखेंगे.  निजी संबंध संवारेंगे.  भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.  संकोच कम होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 6 वाले आर्थिक क्षेत्र में जरूरी प्रयास बनेंगे, न करें ये एक गलती
मूलांक 5 वाले रिश्तें में अनुकूलता बढ़ाएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे
मूलांक 4 वाले पेशेवर संबंधों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन
मूलांक 3 वालों को प्राप्त होंगे उचित प्रस्ताव, आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे
मूलांक 2 वालों का सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा, शुभता का संचार बना रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.  सबका ख्याल रखेंगे.  सेवाभाव बढ़ेगा.  सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य सुधरेगा. 

फेवरेट नंबर-  1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- अहंकार छोड़ें.  जिद से बचें.  सावधान रहें.  विवाद में न आएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement