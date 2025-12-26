scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 6 वाले आर्थिक क्षेत्र में जरूरी प्रयास बनेंगे, न करें ये एक गलती

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 26 December 2025: सभी मामले में सफलता पाएंगे.  कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा.  सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा.  मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा.  पेशेवर साथियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे

नंबर 6- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है.  आज अंक 6 के लिए शुभतादायी है.  सुख सुविधाएं बढ़ेंगी.  लाभ में वृद्धि होगी.  सभी मामले में सफलता पाएंगे.  कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा.  सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा.  मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा.  पेशेवर साथियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. निजी विषयों में संतुलन बनाए रखेंगे.  आर्थिक कार्यों में रुचि बढ़ाए रखेंगे.  शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भव्यता में विश्वास बनाए रखते है.  विपरीत लिंग के लोगों में आकर्षण बनाए रखते हैं.  आज इन्हें बड़प्पन दिखाना है.  साहस से काम लेना है.  सोच बड़ी बनाए रखेंगे.  कार्यों में सक्रियता रहेगी. 

मनी मुद्रा- कामकाजी सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  आर्थिक क्षेत्र में जरूरी प्रयास बनेंगे.  पेशेवर संबंधों में सहज रहेंगे.  वाणिज्यिक कार्यां में रुचि रखेंगे.  संसाधनों में वृद्धि होगीं.  पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी.  संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.  सरलता बनाए रखेंगे.  प्रबंधन व्यवस्था पर बल देंगे.  सक्रियता बढ़ाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का साथ और समर्थन पाएंगे.  चर्चा एवं भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.  सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.  प्रियजनों संग सुख बांटेंगे.  मित्रों का साथ पाएंगे.  प्रेम प्रयास बेहतर रहेगा.  व्यवहार मधुर रहेगा.  हर्ष उत्साह बना रहेगा.  रिश्तों में सक्रियता बनाए रहेंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन गतिविधियों को बढ़ाएंगे.  सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.  जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. परंपराओं को निभाएंगे.  व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

फेवरेट नंबर-  2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- ओपल व्हाइट

एलर्ट्स- लक्ष्य पर फोकस रखें.  रचनात्मकता बढ़ाएं.  करीबियों को क्षमा करें. 

