Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 5 वाले रिश्तें में अनुकूलता बढ़ाएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

नंबर 5- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बढाने वाला है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिस्थितियां पक्ष में बनी रहेंगी. पेशेवर प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. मेहनत व कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समता संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का प्रयास रखें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति स्वयं पर पूरा भरोसा बनाए रखते हैं. अपनी बात को मजबूती से रखते है. वाणिज्यिक मामलों में तेजी में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम से काम लेना है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयासों में लाभ प्रतिशत उूंचा रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यापार में फोकस बढ़ाएंगे. कारोबारी पक्ष बेहतर होगा. सफलता की संभावना बढ़ेगी. बड़प्पन से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. उचित अवसर का लाभ लेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख बढ़ेगा. रिश्तें में अनुकूलता बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा में असरदार रहेंगे. सभी सहयोगी रहेंगे. निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों से खुलकर बात कह पाएंगे. प्रेम स्नेह के विषय संवार पर रहेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- मन की बात कहेंगे. अपनों से प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. संकोच दूर होगा. निजता पर जोर देंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- सभी से मेलजोल बढ़ाएं. नकारात्मक चर्चा से बचें. शंकालु न बनें.

